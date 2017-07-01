Директор Одесского цирка занимался незаконной сдачей помещений цирка в аренду

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора ГП «Одесский государственный цирк», подозреваемого в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Во время руководства предприятием в 2012-2015 годах чиновник незаконно сдал в аренду частному предприятию недвижимое государственное имущество площадью свыше 2 тыс. кв. м., в то время как сдавать площади более 200 кв. м. имеет право только Фонд госимущества и его региональные подразделения. Такими действиями подозреваемый нанёс государству почти 3 миллиона гривен ущерба.

В прокуратуре также напомнили, что в марте 2017 года в суд был направлен аналогичный обвинительный акт в отношении одного из бывших должностных лиц цирка, занимавшего эту должность в другой промежуток времени — он также передал в аренду имущество, не имея на то полномочий.