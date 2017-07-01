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  • Дата: Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37

Всем фасадам домов Воронцовского переулка возвращен аутентичный вид

Категория: Новости


Всем фасадам домов Воронцовского переулка возвращен аутентичный вид

Такую информацию в ходе аппаратного совещания в мэрии доложил руководитель управления охраны объектов культурного наследия Андрей Шелюгин.

По его словам, поручение мэра города привести в порядок фасады домов в Воронцовском переулке в целом выполнено.

«Остались некоторые работы по адресу Воронцовский переулок,2 . Но это уже сам Воронцовский дворец. Там нужно привести в порядок ворота, отремонтировать спуск и восстановить исторический питьевой фонтанчик!

Добавим, что, говоря о Воронцовском дворце, чиновник отметил, что планируется так же реконструировать подземный ход дворца, где в дальнейшем можно будет проложить туристический маршрут.

 



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