С начала лета на одесском побережье сгорело уже три «питательно-развлекательных» заведения

Как сообщил в ходе аппаратного совещания заместитель начальника областного управления ГСЧС Орест Фок, первым из них пострадал от пожара ресторан «Стронгхауз» в Аркадии, затем, в последней декаде июля выгорел ресторан «Хуторок» на Ланжероне и, наконец, позавчера огонь «съел» ночной клуб «Пляжник» на 13-й станции Большого Фонтана.

По словам спасателя, в первом и третьем случае причиной пожара стала неисправная электропроводка, а в Хуторке эпицентром пожара стал местный мангал.

Таким образом, во всех случаях, по его мнению, налицо нарушение правил техники безопасности.

Орест Фок так же обратил особое внимание на два обстоятельства, препятствующих работе пожарных расчетов.

Во-первых, это сложности подъезда, которые во всех случаях оказались буквально закупорены частным автотранспортом, что крайне затруднило подъезд пожарной спецтехники к месту возгорания.

И, во-вторых, проблемы с подачей воды для тушения. И это несмотря на то, что все пожары происходили буквально в «шаговой» доступности от моря!

Дело в том, что на побережье имеется только один пожарный пирс. В других случаях воду приходится доставлять из ближайшего действующего гидранта. А как показала практика, расстояние до него может исчисляться километрами.

Поэтому необходимо заблаговременно подумать об этом и принять меры к разрешению этих проблем.