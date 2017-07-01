За прошедший уик-энд в Одесском регионе выявлено более семидесяти нетрезвых водителей

По информации пресс-службы Патрульной полиции, за минувшие выходные патрульные полицейские выписали 586 протоколов о нарушениях правил дорожного движения. Из них 32 – за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Отметим, что согласно действующему законодательству, если автомобилист попался в первый раз, то его ожидает штраф в размере десять тысяч гривен и лишение прав на год. В случае повторения удар по кошельку удваивается, а «безлошадный период» – утраивается.

Отметим, что помимо обеспечения безопасности дорожного движения патрульные полицейским пришлось заниматься и другими делами. В частности, пресечь шесть случаев хулиганства, семнадцать драк и восемьдесят одну конфликтную ситуацию.