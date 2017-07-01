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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Первый фестиваль фейерверков в Одессе удался на славу

Категория: Новости


Первый фестиваль фейерверков в Одессе удался на славу

Об этом сообщил активу города первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, такое зрелище было организовано впервые в Украине и очень понравилось тысячам одесситов и гостей города, которые пришли посмотреть его на Приморский бульвар и Потемкинскую лестницу.

Вице-мэр поблагодарил всех коммунальных работников, сотрудников департамента муниципальной безопасности и правоохранительных органов, которые обеспечили успешное проведение фестиваля. Он отметил, что по имеющейся информации, в городе в период него проведения вообще не было установлено каких-либо правонарушений.

Отметим, что светозвуковой праздник, организованный муниципалитетом, и правда удался. И даже гроза и начавшийся во время проведения фестиваля дождь не испортили впечатление.

Единственным минусом стали сложности, с которыми столкнулись многие одесситы и туристы при возвращении домой. График движения пассажирского автотранспорта не был изменен и на остановках в спальные районы, особенно на поселок Таирова возникли большие очереди.



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