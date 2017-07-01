Кишечными инфекциями в 2017 году в Одессе и области болели больше на 30%

В первом полугодии 2017 года в Одесской области острыми кишечными инфекциями заболели 7 тысяч 852 человека, что на 30% больше, чем в указанный период 2016 года, когда кишечными инфекциями заболели 6 тысяч 53 человека.

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова.

в последнюю неделю июля наблюдался интенсивный рост заболеваемости, он составил до 50%, в области — до 37%.

Степанова также отметила, что в первом полугодии в Одесской области были зафиксированы 9 вспышек острых кишечных инфекций, в результате которых заболел 51 человек, в том числе 37 детей в возрасте до 14 лет.

5 вспышек были зарегистрированы в организованных детских коллективах. Однако стоит отметить, что в детских оздоровительных учреждениях по состоянию на сегодня вспышки острых кишечных заболеваний не зарегистрированы.