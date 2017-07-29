На мост Коцебу возвращаются аутентичные чугунные решётки

В Одессе на мосту Коцебу начали устанавливать отреставрированные исторические решётки.

Мост Коцебу был открыт в 1892 году. Архитектор Ландесман С.А., инженер Гаррис Е.Г. Металлический каркас моста был изготовлен в Париже на том же заводе, что и Эйфелева башня, собрали мост уже на месте — в Одессе.

Мост назван по имени Новороссийского генерал-губернатора Павла Евгеньевича Коцебу, находившегося на этом посту с 1862 года по 1874 год.

На ажурном чугунном ограждении — старый герб Одессы: вверху — двуглавый орёл (символ Российской империи), внизу — якорь-кошка (символ морского города).

Реконструкция моста Коцебу на улице Бунина началась в июне 2016 года. В мэрии пообещали сохранить внешний вид моста максимально аутентичным.