Одесские зоозащитники требуют ужесточения ответственности за жестокое обращение с животными

Одесские зоозащитники собрались 31 июля на Думской площади и потребовали от Верховной Рады усилить меры наказания за жестокое обращение с животными.

Активисты собрали подписи под обращением к президенту, в котором призвали его утвердить законопроект № 5119-1 об усилении уголовной ответственности за живодёрство. Кроме того, они призвали запретить передвижные зверинцы, в том числе и цирки с животными.

«За последние 10 лет в Украине было заведено 111 уголовных дел, из них дошли до суда 10, приговоров было 3, двое отпущены под амнистию. Это не наказание», — сообщила юрист ОО «Общественный совет зоозащитников Одессы» Ольга Целинская.