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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Оключение электроэнергии в Одессе на 1 августа

Категория: Новости

Оключение электроэнергии в Одессе на 1 августа

Центральный, Черноморский  РЭС доводят до сведения одесситов, что 1 августа в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения)

 Центральный РЭС

Плановые ремонтные работы ТП 2244

(вых.4)

1-й Кустанайский пер., 1, 2;

ул. Днестровская, 2-16, 1-17;

ул. Авиаторская, 2-16;

ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;

ул. Девятая;

ул. Десятая;

ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;

ул. Самолетная, 20, 22, 12.

09:30-17:00

Черноморский РЭС

Плановый ремонт

КТП-2863

пос. Черноморка

частный сектор:

ул. Весёлая;

ул. Н. Троицкого, 3/1-3/8, 7;

ул. Новоукраинская;

ул. Полевая, 1-17а, 12-34;

ул. Приморская;

ул. Тельмана, 1-1/15;

ул. Дубинина, 7-б.

Аптека.

09:00-17:00

 

Телефон для справок: 705-90-90.

 

Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии.



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