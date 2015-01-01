Оключение электроэнергии в Одессе на 1 августа

Центральный, Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 1 августа в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия (возможны дополнения)
Центральный РЭС
Плановые ремонтные работы ТП 2244
(вых.4)
1-й Кустанайский пер., 1, 2;
ул. Днестровская, 2-16, 1-17;
ул. Авиаторская, 2-16;
ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44;
ул. Девятая;
ул. Десятая;
ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13;
ул. Самолетная, 20, 22, 12.
09:30-17:00
Черноморский РЭС
Плановый ремонт
КТП-2863
пос. Черноморка
частный сектор:
ул. Весёлая;
ул. Н. Троицкого, 3/1-3/8, 7;
ул. Новоукраинская;
ул. Полевая, 1-17а, 12-34;
ул. Приморская;
ул. Тельмана, 1-1/15;
ул. Дубинина, 7-б.
Аптека.
09:00-17:00
Телефон для справок: 705-90-90.
Ремонтные работы производятся в соответствии с планами ремонта оборудования, согласованными с профильными структурными подразделениями одесской мэрии.