Украина будет покупать сверхдорогой американский уголь

700 тысяч тонн антрацитового угля по цене в 113 долларов за тонну поставит в Украину американская компания Xcoal Energy & Resources.

Об этом сообщил руководитель компании «Центрэнерго» Олег Коземко на брифинге в посольстве США в Киеве.

Первые 85 тысяч тонн доставят в Украину в начале сентября, к концу месяца поступит следующая партия в 125 тысяч тонн.

В 2018-м году, по словам Коземко, в Украину могут поставить до двух миллионов тонн угля из США.

Отметим, что американский уголь пока является самым дорогим из всех, которые закупала Украина до сих пор. Так, уголь, ввозившийся с территории непризнанных ДНР и ЛНР обходился по официальным данным в 50-60 долларов за тонну, примерно столько же стоил российский уголь. «Уголь из ЮАР» обходился примерно в 70 долларов.

Компания Xcoal Energy & Resources принадлежит американскому миллиардеру Эрни Трэшеру.