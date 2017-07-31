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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Ни один из последних пожаров на побережье не был результатом поджога

Категория: Новости


Ни один из последних пожаров на побережье не был результатом поджога

К такому выводу пришли правоохранительные органы. Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, во всех трех случаях –в ресторане «Хуторок» на Ланжероне, в ночном клубе «Пляжник» на 13-й станции Большого Фонтана и в пиццерии в Аркадии причиной стала якобы халатность и не соблюдение правил пожарной безопасности самих работников заведений.

Так, по официальной версии, причиной поджара в «Хуторке» стало соприкосновение дымоотвода мангала с тростниковой крышей, а в «Пляжнике», по разным версиям: от короткого замыкания до оставленной свечи в гримерке.

Что же касается последнего случая в пиццерии в Аркадии, то там следователи так же «грешат» на короткое замыкание электропроводки. Впрочем, по всем случаям пожаров проводятся расследования. Однако, по словам Руслана Форостяка, версия поджога исключается.



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