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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В нынешнем сезоне в Одесской области оздоровятся более восьмидесяти тысяч детей и подростков

Категория: Новости


В нынешнем сезоне в Одесской области оздоровятся более восьмидесяти тысяч детей и подростков

Такие данные привела в ходе совещания в областной администрации директор департамента финансов Марина Зинченко. По ее словам, это значительно превышает показатели прошлого года. Тогда удалось оздоровить только чуть более шестидесяти тысяч.

При этом на процесс оздоровления выделено в бюджетах всех уровней более семидесяти миллионов гривен. Это на 32% больше, чем в прошлом году.

Впрочем, как выяснилось, полноценное оздоровление за бюджетный счет «светит» в основном разве что детям-сиротам, детям из многодетных семей и учащимся школ-интернатов.

Ведь в регионе действуют только четырнадцать детских оздоровительных центров.

Всем остальным, которым родные не смогли организовать оздоровление за собственный счет, похоже, могут рассчитывать отдохнуть в разве что в пришкольных лагерях. Которых, по приведенным на совещании данным в регионе насчитывается аж пятьсот шестнадцать.

Вот только назвать пребывание там полноценным оздоровлением можно лишь с очень большой натяжкой.



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