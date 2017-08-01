Будет у Морвокзала новый фасад — с эффектом волны

Сейчас в Одессе многое реставрируется-преображается-реконструируется, да так быстро, что только успевай отмечать и фиксировать. Дошла очередь и до фасада нашего Одесского морвокзала.

Администрация морских портов Украины недавно представила проект будущего нового фасада, который сразу вызвал споры, но тут, как говорится, имеем то, что имеем. А «поимеем» мы в будущем не обычный фасад, а совершенно особенный — кинетический.

Так, филиал АМПУ в г. Одессе представил строительным компаниям детали проекта «Кинетический фасад здания морского вокзала».

Как прозвучало на презентации проекта, новый фасад Морвокзала «составит вместе с обновленными приморскими зонами новый облик набережной города…».

Итак, согласно проекту, кинетический фасад будет представлять собой отдельно стоящее сооружение на двух опорах. Последние предстоит «надеть» на существующие колонны первых двух уровней комплекса морского вокзала и укрепить двумя новыми фундаментами под зданием. Лицевая плоскость фасада будет смонтирована в виде металлической рамы размерами 18 x 39 м с закрепленными на ней пятью тысячами пластин, которые под действием ветра будут создавать эффект волны в динамике.

Отметим, проектная документация на объект «Кинетический фасад здания морского вокзала» была разработана в конце 2016 г. специалистами ГП «ЧерноморНИИпроект». Пакет документов прошел Госэкспертизу и был утвержден в январе 2017 г. Титул стройки сейчас находится на согласовании в Министерстве инфраструктуры Украины. Предполагаемая стоимость закупки по инвесторской смете составляет 13,105 млн. грн. с НДС. Начало работ планируется уже на текущий год. Срок реализации проекта — семь месяцев.