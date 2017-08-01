Внимание! «Техногенная» засада: новых жертв поджидает дефектный забор-убийца

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», – упрекали в старину. А о небрежении безопасностью на новом «витке» технологий впору слагать поэмы, а не двустишия, типа:

«Находчивый мальчик на лифте катался.

Счастье было не долгим: трос оборвался»...

Увы, все чаще к «техногенным» ЧП приводят не шалости детей (и недорослей), а «служебная халатность» (ст. 367 УК Украины) должностных лиц организаций-операторов. Так, в феврале в Киеве отломились куски Шулявского автодорожного моста, в апреле во Львове вагон (пущенный «не на ту ветку») таранил электропоезд, а в Одессе близится повторение трагедии десятилетней давности.

Причину «черного понедельника» не устранили, а «похоронили»

Дикое ЧП случилась на улице Среднефонтанской 30 октября (в понедельник) 2006 года: днем на тротуар и прилегающую часть автодороги между улицей Семинарской и Садовым переулком вмиг рухнули 11 секций (обшей длиной около 50 метров) ограждения территории железнодорожной станции Одесса-Главная. Под завалом погиб проходивший мимо мужчина, а второй – получил тяжелейшие травмы. Обломки строения задели и ехавшую мимо маршрутку, чьи пассажиры, к счастью, не пострадали.

Надлежаще выяснять все обстоятельства того ЧП чины МЧС не стали, объявив причинами несчастья – порывы (не ураганные) ветра и размещение на рухнувшем заборе рекламных щитов. Долю вины городских служб не признал тогдашний мэр Э. Гурвиц: мол, забор принадлежит Одесской железной дороге (ОЖД), а не городским КП и мэрия не давала разрешения вешать там щиты. Руководство же предприятия-владельца выставило «стрелочником» предпринимателя В. Лутчака, который, как уверял зам. начальника ОЖД Ю. Гоголенко, «действовал на собственный риск…», а не в связке с руководством Одессы-Главной.

Лишь в одной из одесских газет дерзнули задать резонный вопрос Андрея Райкова: «А что это за забор такой (бетонный!), который валится от порыва ветра...?». Увы, о том – даже не дискутировали, хотя Одесская строительная академия (ОГАСА) дала городу сотни инженеров, способных легко выявить роковой недостаток «снесенного ветром»: забор был – дефектной конструкции!

Это детище былых спецов Службы строительно-монтажных работ и гражданских сооружений ОЖД не имеет подпорных стен, фундамент устроен – не сплошной бетонной «лентой» (как требуют СНИПы), а из отдельных блоков (с добавлением кирпичей!), уложенных на малую глубину. Хотя строение регулярно подвержено вибрации от проезда многотонных поездов! Вторая фатальная ошибка – шаткость зауженных опорных столбов: они – не монолитные (из металла или железобетона), а сложены из силикатного кирпича на слабом растворе песчано-цементной смеси. Оттого изначальные и перестроенные после ЧП столбы изъедены трещинами, которые «ремонтники» ОЖД не скрепляют клеящими смесями, а... маскируют штукатуркой (что имеет признаки деяния, учтенного в ст. 288 УК Украины).

За такое конструктивное решение в ОГАСА студентов лишают «зачета», но в ОЖД его взяли к исполнению, упорно «хороня» грешок былых проектантов. Хотя и при внешнем осмотре забора даже домохозяйки узрят дефекты: крепления массивных (непропорционально высоких) решеток под их весом просто разрывают хилые столбы и многие из них получили характерное «ранение» – надрыв кирпичной кладки закладными прутами верхних креплений решетки. Часть таких «макушек» уже готовы упасть от толчка.

Некоторые «столбы» сползли (к улице) с исходных мест фундамента, а ряд – критично накренились (тоже – на улицу), что более явно на участке напротив супермаркета «АТБ». Это естественно, когда гидратацию силикатных (песчано-известковых) элементов атмосферными осадками усугубляет разрушение тепловым расширением металла решеток...

Злосчастный забор ОЖД готов снова напасть на Среднефонтанскую (с пешеходами и автомобилями). Этот факт подтвержден изобилием трещин, проступающих даже через толстый, как короста, слой штукатурной маски. Второй печальный факт: начальство ОЖД не собирается исправить эту ситуацию, предотвратив «ремейк» трагедии 30.10.2006.

Выгодополучателям нужен грамотный «первотолчок»

Известно, почему в ОЖД не пекутся об упрочении ведомственной ограды на Среднефонтанской: пока «петух не клюнул» одолевают иные темы и проблемы. Последние давят «Укрзалізницю» (УЗ) в последнее время, как снежный ком, усиленный импортом на пост начальника «супер-менеджера» В. Бальчуна, дорогого и по размеру получаемого жалования, и по сумме будущих трат на исправление его затей. Этот гость УЗ спешно расширяет сообщение между родной ему Польшей и западной частью Украины, а ОЖД (низведенная в «филиалы» УЗ) стала «дойной коровой». При этом невозможность устранить убыточные пассажирские перевозки велено «уравновесить» недофинансированием технологических нужд, включая дефектацию рельс (а «соцкультбыт» – вовсе обрекли на «самофинансирование»). Требования «экономить» вызвали сокращения штатной численности персонала (исключением стало введение должности «заместителя начальника по реформированию»), «заморозки» зарплат и… исход гнобимых железнодорожников на работу в иные компании, включая – иностранные.

Закономерно на УЗ растет (как в «докирповскую» смуту) и аварийность: ОЖД тоже пережила ряд аварий, включая «сход» 26 января с. г. семи вагонов-зерновозов на станции Каменка. Впору ввести в штат «аварийного комиссара»...

Непросто вселить в кабинеты ОЖД на Привокзальной площади план пресечения «схода» забора на Среднефонтанской, где некоторые VIPы не только регулярно проезжают, но и «кормятся» с автосалона и автомойки (чьих клиентов отпугнула бы весть о небрежении их безопасностью). Объективно, руководителям Одессы-Главной и ОЖД крайне выгодно избежать урона карьере из-за повторного падения забора. Ведь рост правовой грамотности одесситов убавляет шансы «похоронить» иски к ответственным лицам ОЖД (что удалось в 2006 году)…

Избежать скандала с ЧП важно и чинам департаментов городского хозяйства и Одесского горсовета, а также мэру с заместителями: ретивые недруги не упустят повода для нападок (не в пример «иммунитету» фаворита В. Кличко даже на позор обвала Шулявского моста)...

Вреден «нежданчик» на Среднефонтанской и «непотопляемым» чинам МЧС: де-юре те не отвечают за состояние сторонних объектов и даже избавлены пока права/обязанности инспектирования (что аукнулось гибелями при кораблекрушении «Иволги» в 2015 году). Но забор ОЖД – коварен: он открыт наблюдению, а ход его разрушения виден без экспертиз и в случае ЧП – чем оправдать «слепоту» офицеров МЧС (получающих льготы наравне с прокурорами и отчасти – военными из АТО)?

Главные, кто получат выгоду от неповторения крушения забора ОЖД – жертвы такого ЧП и их семьи. К счастью, их круг не определен. И пока рано, увы, взывать к их «гражданской активности» за безопасность среды обитания.

Побудить вышеуказанных лиц к участию в обезвреживании «забора-убийцы» на Среднефонтанской может лишь… действенный «толчок» к тому. Можно уповать на чудо явления кому-то из «начальства» зловещего сновидения, но демократичней применить «институты гражданского общества», начиная с депутатских обращений. Благо, в Одессе обитают представители сразу трех «корпусов» депутатов, включая Одесские горсовет и облсовет (в последнем из которых служили несколько начальников ОЖД). Наверняка ведь среди депутатов-одесситов есть способные сделать это не «для галочки», а грамотно: «достать» глав заинтересованных ведомств, уведомляя копиями – соответствующие прокуратуры. Кто сможет таким «толчком» подвигнуть ОЖД и иже к устранению надвигающейся беды – подтвердит делом свое право стяжать доверие (оберегаемых) горожан.

Ах, ОЖД: выживи и процветай!

Вышесказанное о бедоносном заборе ОЖД – не «наезд» на кого-либо из должностных лиц, а призыв решить смертельно опасную проблему, ибо известно: «Сначала было – Слово».

А заслуги Одесской железной дороги и ее тружеников – бесспорны. Эта компания – базовая для одесской промышленности и торговли, крупный донор бюджета Одессы, хотя убыль там числа работающих аукнулась сокращением выплат подоходного налога. Прежде ОЖД немало помогала мэрии исполнять социальные программы и обустраивать транспортные «развязки». И логично ожидать внимания ее специалистов к своевременной «развязке» проблем дефектного забора вокруг Одессы-Главной. Это – многоюдовыгодно, а по затратам – гораздо дешевле, чем, например, «довести до ума» недостроенный подземный переход, пугающе зияющий со стороны Куликова поля.