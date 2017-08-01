Оперетта приглашает

28 июля Одесский театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного приглашает на открытие нового 71-го театрального сезона. Открытие обещает быть помпезным. Еще бы, ведь зрителей ожидает… бал. «Бал в «Савойе», оперетта Пола Абрахама, яркое великолепное шоу в стиле «Великого Гетсби».

Чего еще ожидать одесситам в новом сезоне? Об этом рассказала директор-художественный руководитель театра Елена Редько.

Итак, осень пройдет в предвкушении премьеры. А в октябре театр выпустит блистательного «Цыганского барона» Иоганна Штрауса. Возвращение в репертуар классической оперетты не может не радовать. И коллектив театра очень надеется, что новая постановка будет так же любима зрителями, как и предыдущая, которая прошла на сцене Одесского театра музыкальной комедии более полутора тысяч раз(!).

Не будем забывать, что в юбилейный сезон Одесская оперетта порадовала всех, выпустив свою «визитную карточку» – «Белую акацию». Премьерные спектакли прошли с аншлагами. Однако интерес к новой постановке любимой оперетты не утихает – на пятое августа уже проданы все билеты.

Что ж, классика жанра, дорогая сердцу настоящего театрала, наряду с новациями и экспериментами, – естественный театральный процесс.

Вот и к новогодним каникулам будут восстановлены любимые не одним поколением одесских детей – «Золушка» и «Вини-шоу». К счастью, сохранились костюмы и оформление спектаклей. А вот состав исполнителей будет полностью новым – прежние артисты «выросли из коротких штанишек».

Зимой театр будет трудиться над новой постановкой – музыкальной комедией «Оскар» на музыку Марка Самойлова. Многим памятен сюжет одноименного французского фильма с участием Луи де Фюнеса. Так что, готовимся громко смеяться.

А весной состоится еще одна премьера. Какая? Этот вопрос еще находится в стадии обсуждения. Но приоткроем немного завесу тайны. На рассмотрении не один, а целых три театральных проекта: «Алые паруса» по повести Александра Грина на музыку украинского композитора Евгения Васалая, бродвейский мюзикл «Человек из Ламанчи» и оперетта «Средство Макропулоса» Леоша Яначека. Это планы на перспективу.

– Все зависит от того, с кем из авторов удастся быстрей и выгодней договориться. Сейчас довольно проблематично решать вопросы с авторами, особенно зарубежными. Мы очень устали от этих взаимоотношений. Мы имеем счета и работаем с Америкой, Израилем, Россией. И сложней всего обстоит дело с российскими авторами, которых у нас в репертуаре немало. Перечислять туда деньги сейчас очень непросто,– призналась Елена Редько.

В этом году исполняется семьдесят лет любимому зрителями Владимиру Фролову. Эту дату в театре планируют отметить постановкой, в которой бы блистали партнеры по сцене и по жизни народные артисты Украины Владимир и Виктория Фроловы. Готовится бенефис и для заслуженной артистки Украины Аурики Ахметовой, тоже не так давно отметившей свой юбилей.

К сожалению, в юбилейный год театр не получил давно ожидаемых званий для любимых артистов. По-прежнему ждут звания заслуженных артистов Украины Тимофей Криницкий и Владимир Кондратьев. А заведующий монтировочным цехом Петр Николаевич Шевчук, проработавший в театре более 50 лет, – звания заслуженного работника культуры. Документы по-прежнему находятся на утверждении в Киеве.

Но, отдавая дань мэтрам сцены, руководство театра заинтересовано и в привлечении новых творческих сил, потенциал которых позволил бы развиваться на новом витке. С этой целью в конце лета в Одесском театре музыкальной комедии развернется настоящая Творческая лаборатория молодых музыкальных режиссеров.

По сути, это конкурс, в котором примут участие пять режиссеров. В течение недели они будут работать с артистами. 28 августа состоится презентация лабораторных проектов. А комиссия, в которую войдут серьезные театральные критики, отберет лучшего режиссера. Победитель получит право постановки в нашем театре в 2018 году.