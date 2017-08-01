С 4 апреля 2016 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 02 марта 2016 года № 207, устанавливающее новые правила регистрации места проживания граждан. Функция регистрации места проживания передана в исполнительные органы территориальных общин, поэтому подразделения миграционной службы прекратили осуществление регистрации места жительства.

Для регистрации места жительства следует обратиться в органы регистрации, перечень которых приведен на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины: http://dmsu.gov.ua/.

Главное новшество – все функции по регистрации/снятия с регистрации места проживания теперь находятся в руках органов местного самоуправления. Что касается процедур, они особых изменений не претерпели.

Органами регистрации закон определяет исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Или, в случае, если такие органы не созданы, функции по регистрации граждан выполняет председатель.

Одним из часто задаваемых вопросов по данной теме является вопрос о том, нужно ли регистрировать место проживания в случае краткосрочных поездок в другие регионы. Местом жительства закон считает адрес, по которому человек проживает более шести месяцев в году. То есть, если кто-то уезжает из дома на месяц, два или более, но потом возвращается, ему не нужно нигде регистрироваться.

В наше время люди часто сталкиваются с заблуждением, что современная регистрация места жительства – это то же самое, что и известная с советских времен прописка. Но между этими процедурами есть принципиальная разница. Советская прописка носила разрешительный характер. То есть выполняла функцию закрепления населения за определенной административной единицей через систему территориальных лимитов. Прописка позволяла вселение и проживание дополнительных жителей, без учета жилой площади, только исключительно в отношении близких родственников.

Решением Конституционного Суда Украины от 14 ноября 2001 года административно-разрешительный институт прописки был отменен. Поэтому при регистрации места жительства не существует каких-либо ограничений относительно необходимых санитарных норм жилой площади и по количеству зарегистрированных лиц в одном жилом помещении.

Человек сам выбирает себе место жительства и только ставит государство об этом в известность. Никаких полномочий, ограничивающих право на свободный выбор места жительства, у государства нет. И к имущественным правам регистрация вообще никакого отношения не имеет.

Перечень документов для оформления регистрации

Как и прежде, гражданин должен представить:

Документ, в который вносятся сведения о месте жительства. Это может быть паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена ​​временная защита.

Если регистрируется ребенок, не достигший 16 лет, то подается свидетельство о рождении;

Квитанцию об уплате административного сбора (за регистрацию, снятие с регистрации места проживания оплачивается административный сбор:

– в случае обращения лица в течение в течение 30 дней с момента снятия с регистрации – в размере 0,0085 размера минимальной заработной платы (на сегодня это составляет около 13 гривень.)

– в случае обращения лица с нарушением указанного срока – в размере 0,0255 размера минимальной заработной платы (то есть, на сегодня это составляет около 37 гривен).

– в случае регистрации места жительства одновременно со снятием с предыдущего места жительства, административный сбор взимается только за одну административную услугу и зачисляется в местный бюджет по новому месту жительства);

Документы, подтверждающие право лица на проживание в данном помещении. Это могут быть документы на право собственности, решение суда о предоставлении права пользования жилым помещением, договор аренды или другие документы. В случае если таких документов нет, регистрация может осуществляться только с согласия собственника жилья (если владельцев несколько – с согласия всех собственников);

Военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет или находящихся на воинском учете).

Кроме того, при регистрации гражданину необходимо написать заявление в установленной Кабинетом Министров Украины форме.

Согласно законодательству, лицу, снявшемуся с регистрации в одном месте, дается тридцать календарных дней на то, чтобы зарегистрироваться в другом. Эта норма нова. Ранее было – 10 дней. За нарушение срока, согласно Кодексу Украины об Административных Правонарушениях (КУобАП), при обращении физического лица для регистрации места проживания составляется административный протокол. Ранее в таком случае, накладывался денежный штраф, в размере от 17 до 51 гривны. По новому порядку гражданину, нарушившему срок регистрации впервые, грозит предупреждение. Если же такое правонарушение повторится при следующей смене места жительства в течение года, то тогда уже накладывается штраф.

Существует возможность регистрации с одновременным снятием с регистрации по старому адресу. То есть, при переезде вообще не нужно сниматься с регистрации. Достаточно обратиться в соответствующий орган по новому месту жительства и подать заявление на регистрацию. И там сделают обе операции – снимут с регистрации по прежнему месту жительства и зарегистрируют по новому. А в местный орган власти по прежнему месту жительства будет сообщено о том, что данное лицо там больше не проживает. Что касается продолжительности самих процедур, то закон четко устанавливает, что все формальности должны происходить в день обращения.

В случае представления документов лицами через центр предоставления административных услуг, представителя специализированного социального учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, должностное лицо исполнителей услуг по управлению (содержанию) многоквартирного дома (общежития), объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительного кооператива, управляющего многоквартирного дома, датой регистрации места жительства/пребывания является дата получения органом регистрации соответствующих документов.

Может ли собственник жилья самостоятельно снять с регистрации лиц, зарегистрированных в этом жилом помещении, зависит от того, на каких основаниях эти люди там проживают (зарегистрированы). Если существует, например, решение суда, дающее право жить в определенном помещении, то право на проживание сохраняется то тех пор, пока это решение в силе.

Если люди зарегистрированы в помещении на основании договора аренды, то, соответственно, право на регистрацию сохраняется за ними до истечения срока договора. После этого владелец жилья может их снять с регистрации места жительства. А также, до окончания срока действия договора, по решению судебных органов.

Если регистрация осуществлялась на основании согласия собственника жилья, снятие с регистрации без согласия лица осуществляется на основании решения суда, вступившего в законную силу, о лишении права пользования жилым помещением, о выселении или о снятии с регистрации места жительства.

Что касается регистрации детей, то физическое лицо, которое достигло 14 лет, свободно выбирает себе место жительства, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

Местом жительства физического лица в возрасте от 10 до 14 лет является место жительства его родителей (усыновителей) или одного из них, с кем оно проживает, опекуна или местонахождение учебного заведения или учреждения здравоохранения и т.п., в котором оно проживает, если место проживания не установлено по соглашению между ребенком и родителями (усыновителями, опекуном) или организацией, выполняющей относительно него функции опекуна. В случае спора место жительства физического лица в возрасте от 10 до 14 лет определяется органом опеки и попечительства.

Местом жительства физического лица, не достигшего десяти лет, является место жительства его родителей (усыновителей) или одного из них, с кем оно проживает, опекуна или местонахождение учебного заведения или учреждения здравоохранения, в котором оно проживает.

На то, чтобы зарегистрировать новорожденных детей, родителям дается три месяца со дня рождения ребенка.

По желанию родителей, документы для регистрации места проживания новорожденного могут быть поданы в органы ЗАГС (запись акта гражданского состояния) одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка.

Также есть возможность зарегистрировать место проживания новорожденного одновременно с подачей заявления на государственную помощь при рождении ребенка.

Сегодня в Украине существуют два вида паспортов гражданина Украины. Подавляющее большинство граждан по-прежнему пользуются старыми паспортами в форме книжечки. В такие паспорта ставится штамп с указанием адреса.

С начала 2016 года в Украине начали выдавать современные паспорта в виде ID-карт. Сегодня их получают граждане, которым исполнилось 16 лет, при желании гражданин может получить паспорт и в 14 лет. Информация о месте жительства заносится на электронный чип, встроенный в такой паспорт. Но в связи с переходным периодом, он же предоставляется и с книжечкой нового образца.

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