С возвращением, преемница?

Заявка о создании «преемницы Украины» только на первый взгляд может показаться странной причудой. Этот проект многоуровневый и имеет множество способов применения.

Восемнадцатого июля в Донецке было объявлено о создании нового государства Малороссия, которое позиционируется как преемник Украины. В планах – проведение референдума о принятии новой конституции и, что логично, формирование новой властной конфигурации.

В конституционном акте говорится об учреждении нового государства, которое является правопреемником «Украины», которая всякий раз указывается в кавычках. Все это означает, что вслед за конституционным актом должна быть разработана конституция. Ее первоначальный вариант будет принят конституционным собранием, а затем – вероятно, после правки – проект будет вынесен на референдум. «Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия, как на региональном, так и на федеральном уровне», – говорится в конституционном акте. Про государственное устройство пока лишь известно, что Малороссия будет федерацией, включающей в себя регионы с широкой автономией.

Гламурная интернет-тусовка, что в Украине, что в России примерно одинаково отреагировала на объявление Малороссии веселыми шутками относительно трезвости Захарченко, а также дауншифтинга Кремля, который начинал с Новороссии, перешел к Малороссии, а в скором будущем объявит Микророссию. Другою была реакция Запада, там СМИ отреагировали крайней степенью озабоченности, видимо, верно оценили опасность.

Весьма информированный и вездесущий Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале все объяснил так: «(Владислав) Сурков (помощник Президента, курирующий Украину), исчезнувший не только из информационного, но и властного поля, предложил забавную концепцию – объявить всю Украину несостоявшимся государством и перезапустить проект вассального образования как будущей части России. Малороссия – это часть Российской империи. То есть идти не по крымскому или абхазскому, а по южноосетинскому сценарию с последующим объединением. А сейчас сделать типа ГДР/ФРГ. Ну, чтоб Путин одобрил. А Минские соглашения – побоку. И действительно, какие-то соглашения… Очевидно, что Кремль одобрил».

Надо понимать, что все участники процесса мирного урегулирования сходятся во мнении, что Минские соглашения не работают. Но если еще полгода назад к этому добавляли принципиально значимую оговорку «но им нет альтернативы», то сейчас она звучит уже иначе – «но слишком долго это продолжаться не может».

Назначение Курта Волкера, близкого к сенатору-русофобу Маккейну, новым спецпредставителем США по Украине, инициативы Макрона, предложившего выход из тупика Минских соглашений в виде договоренностей о базовых «предварительных условиях», потенциально создающие угрозу удержанию Москвой своей инициативы в украинском кризисе. Все это вынуждает Кремль перехватывать инициативу в геополитической игре.

Если посмотреть на все это реалистично, то в нынешней ситуации можно говорить о появлении нового проекта, у которого будет программа-максимум (малореалистичная, но устрашающая) и программа-минимум (рабочий вариант).

Программа-минимум предусматривает реализацию линии на повышение ставок в преддверии нового витка дипломатического торга с Западом по украинскому кризису. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что источники Кремля сразу же от инициативы ДНР/ЛНР отказались. Но это не означает, что инициатива исходит снизу: речь идет о продолжении игры в рамках логики «Москва не контролирует Донбасс, но может оказывать на него ограниченное влияние». Если захочет.

Программа-максимум в такой ситуации должна стать главной «страшилкой» и для Киева, и для Запада: в случае деградации переговорной ситуации для Москвы Кремль может закрыть глаза (а на деле всячески поощрять) на «становление нового молодого государства», рождающегося на руинах Украины. В таком случае, ЛНР/ДНР ждет глубокое кадровое и институциональное обновление, призванное создать более прочные управленческие основы для контроля над территорией на десятилетия вперед. Ведь нынешняя конструкция создавалась все-таки как временная.

Любопытным также является время объявления проекта Малороссия. Если обратить внимание на короткие лунные циклы, то это был двадцать четвертый лунный день, символ – медведь, гора– день пробуждения и трансформации мужской энергии. 24-й лунный день обладает особой энергетикой, рушащей все отжившее и рождающей новое. Ранее этот день был связан с фаллическими культами. Древние египтяне именно в этот день начинали закладку для строительства новой пирамиды. Считалось, что энергия этого дня делает все начинания удачными, можно начинать строительство дома или закладывать фундамент крупных проектов.

Кроме того, никто не отменял длинные столетние циклы в истории, порожденные работой высшего бессознательного человечества, когда примерно в одно и то же время происходят события, меняющие облик мира. На семнадцатый год приходится масса таких событий: Реформация 1517, создание Первой Великой Ложи в Лондоне 1717, Великая Октябрьская революция 1917.

Так что можно по-разному относиться к происшедшему. Но что-то подсказывает, что мы имеем дело с явлением, которое еще себя покажет. Запасаемся попкорном. И памперсами.