Киевский Институт Амосова может прекратить свою работу из-за внедрения медицинской реформы

Институт Амосова под угрозой закрытия — врачи без зарплаты, пациенты уезжают домой умирать, сообщает Интер

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова (Киев) может прекратить свою работу.

Врачи уже третий месяц не получают зарплату, а пациенты, которым не удалось собрать деньги на лечение, вынуждены возвращаться домой, так и не получив помощи.

По словам врача–кардиолога института Людмилы Пеньковой, многие пациенты консультируются, кардиохирургия показана, но операция не возможна, из–за того, что у пациентов нет денег и «пациенты уезжают домой умирать».

В такую ситуацию институт попал из–за внедрения медицинской реформы и платных услуг. По словам директора института Василия Лазоришинца, в больнице объясняли, что институты, как государственные заведения, не могут существовать только за счёт предоставления медицинских услуг, и что им необходимо базовое финансирование.

В сюжете отмечается, что тогда докторов не услышали и теперь им приходится спасать жизни бесплатно. Кроме того, финансовая нагрузка легла на пациентов, которые часто не в состоянии оплатить себе лечение.

28 июля во время правительственного заседания в Кабмине пообещали оплатить долги по зарплате докторам.