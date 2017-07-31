Неутешительные итоги парламентской сессии. Депутаты экзамен провалили

Завершила работу очередная сессия Верховной Рады, но жизнь рядовых украинцев не стала лучше. В стране за чертой бедности проживает около 60% граждан, инфляция растет - с начала года составила 3,95%, рост ВВП замедлился на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, госдолг увеличился до 75 млрд долларов.

Социологическая группа «Рейтинг» попросила граждан Украины оценить работу парламента. Согласно опроса, 31% респондентов убеждены в том, что неспособность парламента принимать нужные стране законы является главной причиной того печального социально-экономического состояния, в котором сейчас находится Украина. 52% опрошенных поддерживают идею роспуска парламента и назначения новых выборов Верховной Рады и внеочередных президентских выборов. 85% опрошенных считают, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, 75% убеждены, что страна находится в состоянии развала.

Почему люди остро реагируют на неудовлетворительные результаты работы этого созыва Верховной Рады? Ответ простой. Депутаты избирались в парламент под лозунгами обновления страны, внедрения новых правил в политике. Они обещали людям установить справедливость и наказать коррупционеров. Что в реальности? Действующий парламент абсолютно ничем не отличается от предыдущего, — констатирует депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

За время работы сессии депутатами было принято 100 законов. Из них 56 инициировали депутаты, 32 – правительство, 12 – президент. Что критически мало, учитывая системный социально-экономический кризис в стране и острую необходимость обеспечения законодательной базы реформ.

Спикер Парубий, закрывая сессию, заявил, что главный итог работы депутатов- принятие законодательной инициативы о стремлении Украины к вступлению в НАТО.

В числе достижений Парубий также назвал принятие законов о запрещении георгиевской ленточки, языковых квотах в телеэфире, а также принятие в первом чтении законопроектов о пенсионной и медицинской реформах. Но главное, чем запомнилась сессия нашим людям – это масштабное шоу вокруг снятия неприкосновенности с ряда депутатов. При этом депутаты не смогли принять законопроекты, которые реально способствовали бы экономическому росту. Но как может быть по-другому, если, как утверждают эксперты Комитета избирателей, реально работающими парламентариями можно назвать от 30 до 50 процентов депутатов. Для всех остальных здание Верховной Рады – это место для политических тусовок.

В парламенте правят бал полуобразованные субъекты, которые не в состоянии принимать качественные законы. Здесь окопался криминалитет, который не может объяснить источники своего богатства. Попытки снять с некоторых «героев» неприкосновенность и привлечь их к суду всячески блокируются. В Верховной Раде торжествует круговая порука по принципу «своих не сдаем», — отмечает Виктор Баранский.

Депутат подчеркивает, что в парламенте отсутствует коалиция, которая согласно Конституции является ключевым элементом парламентско-президентской модели государственного устройства. Националистическое ядро Верховной Рады инициирует принятие законов, которые раскалывают общество.