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  • Дата: Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44

Неутешительные итоги парламентской сессии. Депутаты экзамен провалили

Категория: Новости

Неутешительные итоги парламентской сессии. Депутаты экзамен провалили

Завершила работу очередная сессия Верховной Рады, но жизнь рядовых украинцев не стала лучше. В стране за чертой бедности проживает около 60% граждан, инфляция растет - с начала года составила 3,95%, рост ВВП замедлился на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, госдолг увеличился до 75 млрд долларов.

Социологическая группа «Рейтинг» попросила граждан Украины оценить работу парламента. Согласно опроса, 31% респондентов убеждены в том, что неспособность парламента принимать нужные стране законы является главной причиной того печального социально-экономического состояния, в котором сейчас находится Украина. 52% опрошенных поддерживают идею роспуска парламента и назначения новых выборов Верховной Рады и внеочередных президентских выборов. 85% опрошенных считают, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, 75% убеждены, что страна находится в состоянии развала. 

Почему люди остро реагируют на неудовлетворительные результаты работы этого созыва Верховной Рады? Ответ простой. Депутаты избирались в парламент под лозунгами обновления страны, внедрения новых правил в политике. Они обещали людям установить справедливость и наказать коррупционеров. Что в реальности? Действующий парламент абсолютно ничем не отличается от предыдущего,
— констатирует депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

За время работы сессии депутатами было принято 100 законов. Из них 56 инициировали депутаты, 32 – правительство, 12 – президент. Что критически мало, учитывая системный социально-экономический кризис в стране и острую необходимость обеспечения законодательной базы реформ.

Спикер Парубий, закрывая сессию, заявил, что главный итог работы депутатов- принятие законодательной инициативы о стремлении Украины к вступлению в НАТО.

В числе достижений Парубий также назвал принятие законов о запрещении георгиевской ленточки, языковых квотах в телеэфире, а также принятие в первом чтении законопроектов о пенсионной и медицинской реформах.  Но главное, чем запомнилась сессия нашим людям – это масштабное шоу вокруг снятия неприкосновенности с ряда депутатов. При этом депутаты не смогли принять законопроекты, которые реально способствовали бы экономическому росту. Но как может быть по-другому, если, как утверждают эксперты Комитета избирателей, реально работающими парламентариями можно назвать от 30 до 50 процентов  депутатов. Для всех остальных здание Верховной Рады – это место для политических тусовок. 

В парламенте правят бал полуобразованные субъекты, которые не в состоянии принимать качественные законы. Здесь окопался криминалитет, который не может объяснить источники своего богатства. Попытки снять с некоторых «героев» неприкосновенность и привлечь их к суду всячески блокируются. В Верховной Раде торжествует круговая порука по принципу «своих не сдаем»,
 — отмечает Виктор Баранский.

Депутат подчеркивает, что в парламенте отсутствует коалиция, которая согласно Конституции является ключевым элементом парламентско-президентской модели государственного устройства. Националистическое ядро Верховной Рады инициирует принятие законов, которые раскалывают общество.

Верховная Рада не стремится принимать законы, которые бы стимулировали экономический рост. Итоги прошедшей сессии стали убедительной иллюстрацией кризиса украинского парламентаризма. Единственный выход из этой ситуации, как считают простые люди – досрочные парламентские выборы,
 — подчеркивает Виктор Баранский.



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