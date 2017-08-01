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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Микроавтобус с детьми столкнулся с двумя грузовиками

Категория: Новости


Микроавтобус с детьми столкнулся с двумя грузовиками

ДТП произошло сегодня около полудня на Объездной дороге.

Там микроавтобус «Mercedes» столкнулся с грузовиком «Renault Magnum». После этого врезался в другой грузовик марки «Renault», а затем, вылетев на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Citroen».

В результате ехавшие в микроавтобусе 28-ми летняя женщина и трое малолетних детей получили травмы и были госпитализированы.

Проводится расследование. Согласно предварительным выводам, виновником ДТП стал водитель грузовика «Renault Magnum», который, не выбрав безопасного расстояния и скоростного режима, врезался в двигавшийся впереди «Mercedes».



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