Городские власти намерены добиться сноса незаконно построенного пятиэтажного дома

Речь идет о 36-ти квартирном доме на улице Посмитного. По информации городского ГАСКа, здание построено самовольно без какой-либо проектной и разрешительной документации.

При этом кто именно ведет строительство, установить не удалось.

ГАСК неоднократно выносил постановления о запрете строительства, но все они были проигнорированы. Как, собственно и вердикт, вынесенный чиновниками совместно с профильной депутатской комиссией.

Поэтому ГАСК обратился в областную Прокуратуру, по имеющейся информации, готовит исковое заявление в суд о «сносе самовольно возведенного строения».

Отметим, что обычно судебные слушании по таким вопросам затягиваются. Причем иногда на годы, поскольку обычно застройщик обжалует решения до последней возможности. Однако даже в случае, если все судебные инстанции вынесут решение о сносе объекта, то реализовать его все равно будет сложно.

Ведь необходимо будет еще найти средства на снос объекта. Чего, как известно, действующее законодательство не предусматривает.