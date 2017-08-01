С сегодняшнего дня пункт пропуска «Маяки-Паланка» закрыт для крупногабаритного транспорта

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, это связано с проведением работ по реорганизации совместного украино-молдавского пункта пропуска.

В результате грузовикам весом более 3,5 тонн и пассажирские автобусы, рассчитанные на перевозку более двадцати двух пассажиров, придется использовать для пересечения границы соседний пункт пропуска, расположенный в Староказачье.

По информации пресс-службы ведомства, после окончания работ пункт пропуска «Маяки-Паланка» будет работать по принципу «Единого окна» и «Одной остановки». То есть транспортные средства будут проверяться одновременно пограничниками двух стран.

Реконструкция проводится на средства, выделенные Евросоюзом.