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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

С сегодняшнего дня пункт пропуска «Маяки-Паланка» закрыт для крупногабаритного транспорта

Категория: Новости


С сегодняшнего дня пункт пропуска «Маяки-Паланка» закрыт для крупногабаритного транспорта

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, это связано с проведением работ по реорганизации совместного украино-молдавского пункта пропуска.

В результате грузовикам весом более 3,5 тонн и пассажирские автобусы, рассчитанные на перевозку более двадцати двух пассажиров, придется использовать для пересечения границы соседний пункт пропуска, расположенный в Староказачье.

По информации пресс-службы ведомства, после окончания работ пункт пропуска «Маяки-Паланка» будет работать по принципу «Единого окна» и «Одной остановки». То есть транспортные средства будут проверяться одновременно пограничниками двух стран.

Реконструкция проводится на средства, выделенные Евросоюзом.



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