В Одессе осудили двух «телефонных террористов». Но сидеть они не будут.

Суворовский районный суд вынес решение в адрес двух «телефонных террористов»

Первый, 33-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии по телефону «заминировал» многоквартирный дом.

А второй – 51-летний мужчина сообщил по телефону о том, что взрывное устройство заложено в одном из кафе, где, по его мнению, находилась его жена.

Оба «террориста» приговорены к трем годам лишения свободы. Правда, с отсрочкой исполнения приговора на один год. Им так же предстоит компенсировать расходы на отработку их ложных сообщений.

Отметим, что выявление «телефонных террористов» – это по сути, исключительный случай. Ибо, как правило, установить личности таких «минеров» не удается.