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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Промышленным центром Одесского региона станет Любашевка?

Категория: Новости


Любашевский район ждет большое промышленное будущее. Такой вывод сделал в ходе посещения района губернатор Максим Степанов.
Как сообщила пресс-служба областной администрации, ему было продемонстрировано строительство крупной ТЭЦ мощьностью 12 МВт. Ее должны сдать в эксплуатацию уже через год.
Кроме того, он ознакомился вас проектом строительства завода по производству биоэтанола.
Правда, сдача этого объекта намечена лишь на 2021 год.
По мнению Максима Степанова, введение в эксплуатацию мощных энергетических и промышленных объектов не только позволит обеспечить рабочими местами выпускников местных профтехучилищ, но даст мощный толчок экономическому развитию района в целом.



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