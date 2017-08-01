Промышленным центром Одесского региона станет Любашевка?

Любашевский район ждет большое промышленное будущее. Такой вывод сделал в ходе посещения района губернатор Максим Степанов.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, ему было продемонстрировано строительство крупной ТЭЦ мощьностью 12 МВт. Ее должны сдать в эксплуатацию уже через год.

Кроме того, он ознакомился вас проектом строительства завода по производству биоэтанола.

Правда, сдача этого объекта намечена лишь на 2021 год.

По мнению Максима Степанова, введение в эксплуатацию мощных энергетических и промышленных объектов не только позволит обеспечить рабочими местами выпускников местных профтехучилищ, но даст мощный толчок экономическому развитию района в целом.