После окончания реконструкции трассы «Одесса-Рени»» под правительственным «прицелом» окажется дорога «Николаев –Львов»

Как сообщил в соцсетях премьер-министр Украины Владимир Гройсман, на реализацию данного проекта планируется затратить около 800 миллионов гривен.

В первую очередь, планируется существенно реконструировать 90-й километровый участок

«Львов-Тернополь» и 270-ти километровый участок трассы –«Одесса-Умань».

Отметим, что в планы Правительства входит так же продление трасы до польского Гданьска, что позволит превратить ее в новый транзитный коридор между Черным морем и Балтикой.