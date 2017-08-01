В Одессе внедорожник протаранил и опрокинул пассажирский микроавтобус

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
По информации Патрульной полиции, ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц Раскидайловской и Ризовской.
Там автомобиль «Хьндай» протаранил микроавтобус Мерседес. Который от полученного удара перевернулся на бок.
В результате, по информации полиции, были травмированы и госпитализированы пять человек.
Однако, по неофициальным данным, число пассажиров, нуждавшихся в медицинской помощи, составляет семь человек.
Что стало причиной ДТП, пока непонятно.
Ведется расследование. Информации о том, что кто-либо из участников происшествия находился в состоянии опьянения, пока нет.