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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе внедорожник протаранил и опрокинул пассажирский микроавтобус

Категория: Новости


По информации Патрульной полиции, ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц Раскидайловской и Ризовской.

Там автомобиль «Хьндай» протаранил микроавтобус Мерседес. Который от полученного  удара перевернулся на бок.

В результате, по информации полиции, были травмированы и госпитализированы пять человек.

Однако, по неофициальным данным, число пассажиров, нуждавшихся в медицинской помощи, составляет семь человек.

Что стало причиной ДТП, пока непонятно.

Ведется расследование. Информации о том, что кто-либо из участников происшествия находился в состоянии опьянения, пока нет.



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