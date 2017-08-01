В Затоке пройдет крупнейший спортивно-музыкальный фестиваль

Z-Games 2017, крупнейший спортивно-музыкальный фестиваль, пройдет с 21 по 27 августа на побережье Черного моря - в Затоке. Музыкальная программа фестиваля представляет собой микс из хип-хоп исполнителей и диджеев. Каждый день на закате гостей Z-Games ждут живые концерты звезд украинской и мировой сцен, а каждую ночь – сеты электронной музыки.

Днем на пляже Затоки будут проходить соревнования по прыжкам на мотоциклах, вейк-борду, пляжному волейболу, фрисби и трюкам на велосипеде.

Спортивно-музыкальный фестиваль Z-Games проводится в Украине ежегодно, начиная с 2010 года, и по праву является крупнейшим спортивно-музыкальным событием всей Восточной Европы, собирая более 10 тысяч участников и зрителей. Он объединяет в себе популярные активные виды спорта и развивает мировые спортивные тренды.