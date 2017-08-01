Двенадцать лет за решеткой грозит одесскому чиновнику

Очередной коррупционный скандал разразился в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Как оказалось, в течение длительного времени чиновник совершил ряд преступлений, пользуясь служебным положением. А точнее, под видом закупки оборудования для учебных заведений, злоумышленник вступил в сговор с бизнесменом и присвоил около 800 тысяч гривен.

Также чиновник уличен в подделке служебной документации.

На данный момент правонарушителю вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Ведется досудебное расследование. Чиновнику грозит от семи до двенадцати лет за решеткой.