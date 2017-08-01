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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу по охраннику

Категория: Новости

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу по охраннику

22-летний охранник клуба игровых автоматов Белгорода-Днестровского получил три огнестрельных ранения и находится в Одесской областной больнице в тяжёлом состоянии.

Это произошло в клубе на улице Московской (напротив входа в центральный городской рынок). Местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу по охраннику, проиграв крупную сумму денег.

Одна из пуль прошла рядом с сердцем, в нескольких миллиметрах от аорты. Известно, что молодой охранник недавно окончил учёбу и получил диплом бакалавра, но работал пока не по специальности.

Добавим, что стрелка взяли под стражу. Ведётся следствие.



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