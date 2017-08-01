С 3 по 6 августа Дерибасовскую захлестнёт «Зелёная волна» — международный фестиваль книги под открытым небом, который пройдёт в Одессе в двадцать первый раз.

Оргкомитет «Зелёной волны», выставочная компания «Экспо-Юг-Сервис», проводил мероприятие в формате книжной ярмарки, отныне это книжный фестиваль. 3 августа в 19:00 в «Терминале 42» (Ришельевская, 33) состоится неформальная презентация нового издания, посвящённого 90-летию создания романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Это одесское издание романа с иллюстрациями Григория Палатникова и двумя главами, не вошедшими в своё время в окончательный вариант.

Вести программу будет Андрей Шабанов. Выступит музыкальная группа «Monkey Juice». Welcome drink от Кисы Воробьянинова и кафе «Три черпака». Литературоведы Елена Каракина и Алёна Яворская (Литературный музей) расскажут об истории и шифрах романа, покажут редкие архивные материалы.

О символизме алкоголя в литературе расскажут Игорь Померанцев — писатель, поэт, журналист «Радио Свобода» и Юрий Марченко — главный редактор онлайн-издания «Platfor.ma». Встреча состоится 5 августа в 21:00 в «Терминале 42».

Программа «Отображая реальность: non fiction ("непридуманная", "документальная") и художественная литература». Интервью, дискуссии, мастер-классы, лекции, встречи с авторами на партнёрских площадках фестиваля, в частности, в Литературном музее, в клубе «4City» (Канатная, 27/1) и в «Impact Hub Odessa» (Греческая, 1а).

В Литературном музее состоится подведение итогов V международного конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская премия» среди украинских и зарубежных авторов; VI конкурса детского литературного творчества «Море талантов»; VI конкурса детского цифрового рисунка «iParus». В Горсаду будут проходить театрализованные программы, литературные чтения, встречи с писателями, художниками.

Цикл «Визуальное в книге» будет представлен 3 августа с 15:00 до 18:00 в галерее «Invogue» (Екатерининская, 25). Вход свободный, спикер — учредитель одного из первых украинских издательств визуальных книг «Артбук» Павел Гудимов. В 17:00 на этой же площадке откроется выставка «Фотография как репрезентация эпохи: поэтика Михаила Вайнштейна и эротика Романа Пятковки», с презентацией книг.

В 18:00 диалог с публикой откроет Светлана Островская — стилист, коллажист, специалист по PR. Она расскажет о том, как на протяжении ХХ столетия «глянец» влиял на мировое искусство и историю, а также вместе с аудиторией попытается определить, какой идеальный образ пытается сформировать медиасфера сейчас.

Книжная ярмарка на Дерибасовской работает с 11:00 до 18:00 во все дни фестиваля.