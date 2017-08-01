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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Перевод между картами и оплата услуг онлайн. В отделениях «Укрпочты» нововведения

Категория: Новости

Перевод между картами и оплата услуг онлайн. В отделениях «Укрпочты» нововведения

В одесских отделениях «Укрпочты» нововведения: перевод между картами и оплата услуг онлайн теперь станут реальными.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава «Укрпочты» Игорь Смелянский:

«Еще один небольшой, но важный шаг в предоставлении нашим клиентам современных финансовых услуг и в частности столь долгожданных оплат картами в отделениях. Ещё чуть терпения и все будет».

Как стало известно, уже состоялся тендер на закупку терминалов для оплаты карточками. При этом все банки будут в равных условиях — комиссия везде будет одинаковая.

Госпредприятие оформило заказ на 5 тысяч банковских терминалов. Они будут установлены в отделениях по всей стране. Часть из них отправится в Одессу. Появится онлайн сервис для заказа и оплаты почтовых услуг.



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