Одесский Припортовый завод приватизируют до конца года

ОПЗ планируется продать уже в конце нынешнего года. Такую информацию предоставил Фонд госимущества Украины.

Дл проведения полноценной экспертной оценки будут привлечены иностранные оценщики.

Продажа столь крупного предприятия требует длительной и всесторонней подготовки, отметил заместитель директора ФГИ Юрий Никитин.

Впрочем, по его словам, «…пакеты акций уже подготовлены к аукциону!»

Однако, принимая во внимание возможные сложности, Фонд Госимущества на всякий случай не исключил, что аукцион может быть проведен и в начале следующего года.

Напомним, что ОПЗ выставляли на продажу уже дважды, но оба раза аукцион так и не состоялся. По мнению экспертов, это произошло во многом из-за той сканлддальной атмосферы, которая была создана вокруг предприятия бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.