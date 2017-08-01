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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Одесский Припортовый завод приватизируют до конца года

Категория: Новости


ОПЗ планируется продать уже в конце нынешнего года. Такую информацию предоставил Фонд госимущества Украины.
Дл проведения полноценной экспертной оценки будут привлечены иностранные оценщики.
Продажа столь крупного предприятия требует длительной и всесторонней подготовки, отметил заместитель директора ФГИ Юрий Никитин.
Впрочем, по его словам, «…пакеты акций уже подготовлены к аукциону!»
Однако, принимая во внимание возможные сложности, Фонд Госимущества на всякий случай не исключил, что аукцион может быть проведен и в начале следующего года.
Напомним, что ОПЗ выставляли на продажу уже дважды, но оба раза аукцион так и не состоялся. По мнению экспертов, это произошло во многом из-за той сканлддальной атмосферы, которая была создана вокруг предприятия бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.



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