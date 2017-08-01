В Одесской области реконструируют еще одну трассу регионального значения

После того, как весной нынешнего года было успешно отремонтирована дорога «Спасское-Вилково», областные власти решили не останавливаться на достигнутом и привести в порядрок еще одну региональную трассу.

Выбор пал на дорогу Балта-Кодыма.

По информации пресс-службы областной администрации, до зимы два районных центра соединит новая современная дорога. На это планируется направить двести пятнадцать миллионов гривен из всерхплановой прибыли одесской таможни.

Как отметил губернатор – «строительство дорог- показатель успешного экономического развития!»

По кего словам, реконструкция трассы «Балта-Кодыма» является частью региональной программы по ремонту дорог, в рамках которой до конца года планируется отремонтировать почти триста пятьдесят километров дрог.