В Одессе становится все жарче

Эстафета, которую подхватила в Одессе жаркая засушливая погода, набирает обороты.

В частности, в среду днем температура воздуха будет держаться в диапазоне 31-33 градуса Цельсия. Ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится.

Морская вода прогреется днем до 19-20 градусов тепла.

По области температура воздуха составит 31-36 градусов тепла, также без осадков.

В качестве утешения стоит отметить, что согласно прогнозам синоптиков, удушливая жара не продлится в Одессе дольше недели, и уже ближе к середине месяца начнется плавное снижение температуры.



