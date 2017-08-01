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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе становится все жарче

Категория: Новости

В Одессе становится все жарче

Эстафета, которую подхватила в Одессе жаркая засушливая погода, набирает обороты.

В частности, в среду днем температура воздуха будет держаться в диапазоне 31-33 градуса Цельсия. Ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится.

Морская вода прогреется днем до 19-20 градусов тепла.

По области температура воздуха составит 31-36 градусов тепла, также без осадков.

В качестве утешения стоит отметить, что согласно прогнозам синоптиков, удушливая жара не продлится в Одессе дольше недели, и уже ближе к середине месяца начнется плавное снижение температуры. 



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