Посещение гостиницы стоило одесситы жизни

Нынешней ночью в гостинице «Токио-Стар» произошло убийство.

Тело мужчины с резаной раной на горле обнаружено поздно вечером возле одного из номеров.

По словам очевидцев, стена была буквально залита кровью.

По информации ГУНП, причиной стала ссора из-за невыплаченного долга. Преступники, совершившие данное убийство уже задержаны.

По предварительной информации, убийство было спонтанным, после чего виновные бросили умирающего человека и попытались скрыться.

По не официальной информации, причиной убийства стала невыплата долга.