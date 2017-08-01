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  • Просмотров: 84
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Посещение гостиницы стоило одесситы жизни

Категория: Новости


Нынешней ночью в гостинице «Токио-Стар» произошло убийство.

 Тело мужчины с резаной раной на горле обнаружено поздно вечером возле одного из номеров.

По словам очевидцев, стена была буквально залита кровью.

По информации ГУНП, причиной стала ссора из-за невыплаченного долга. Преступники, совершившие данное убийство уже задержаны.

По предварительной информации, убийство было спонтанным, после чего виновные бросили умирающего человека и попытались скрыться.

По не официальной информации, причиной убийства стала невыплата долга.



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