Посещение гостиницы стоило одесситы жизни

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Нынешней ночью в гостинице «Токио-Стар» произошло убийство.
Тело мужчины с резаной раной на горле обнаружено поздно вечером возле одного из номеров.
По словам очевидцев, стена была буквально залита кровью.
По информации ГУНП, причиной стала ссора из-за невыплаченного долга. Преступники, совершившие данное убийство уже задержаны.
По предварительной информации, убийство было спонтанным, после чего виновные бросили умирающего человека и попытались скрыться.
По не официальной информации, причиной убийства стала невыплата долга.