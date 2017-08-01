Иностранцы похитили из сейфа офиса 5 миллионов

Прокуратура Одесской области направила в Малиновский районный суд обвинительный актв отношении пяти иностранцев, совершивших хищение имущества и денежных средств в особо крупных размеров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Инцидент имел место в феврале 2017 года. Тогда пятеро иностранцев вступили в преступный сговор и решили обокрасть сейфы офиса предприятия, которое находится на улице Средней.

Злоумышленники четко распределили роли: один ждал в машине, другой дежурил у входной двери, остальные сломали металлические решетки, сняли пластиковое окно и проникли в офис на 3-м этаже. Сломав двери в двух сейфах и похитили 5 миллионов гривен, а также 9 золотых изделий, стоимость которых оценили в 35 тысяч гривен.

Злоумышленникам не удалось скрыться - их задержал спецназ полиции КОРД.

Злоумышленников будут судить по ч. 5 ст. 185 УК Украины.