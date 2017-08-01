В Главном управлении ГФС обсудили вопросы ведения предпринимательской деятельности в период курортного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как известно, для нашего региона курортный сезон — это своего рода «горячая» пора и в этот период возрастает риск нарушения законодательства.

Специалисты напомнили налогоплательщикам порядок применения регистраторов расчетных операций и рассказали о контрольных мероприятиях по соблюдению работодателями налогового законодательства при трудоустройстве наемных работников.

Дополнительно, учитывая актуальность, были рассмотрены вопросы применения электронной цифровой подписи и функционирования электронной системы автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации таких налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.