Правоохранительные органы установили личность тракторовладельца, который гусеницами своего «стального коня» испортил дорожное покрытие трассы «Спаское-Вилково»

Об этом сообщил в соцсетях председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

По его словам, им оказался фермер из села Десантное. Который на своем тракторе регулрно пересекал трассу, чем нанес вред дородному покрытию, не рассчитанному на такие нагрузки.

Теперь виновного могут обязать выплатить крупный штраф и компенсировать проведение ремонта дорожного покрытия.

Отметим, однако, что , как свидетельствуют данные фотофиксации, следы гусениц идут не вдоль, а поперек шоссе.

Таким образом, фермер на своем тракторе не двигался по трассе, а лишь пересекал ее.

В связи с этим возникают два законных вопроса.

Первый, а как еще он мог переместить трактор через трассу? Ведь крыльев у тракторов пока нет. Как, собственно, и техники для надземного перемещения их с одной стороны дороги на другую.

И второй, а почему, собственно покрытие этой дороги не рассчитано на такие нагрузки. Ведь этим ответвлением трассы «Одесса-Рени» пользуются не только автомобили, но и сельхозтехника. И об этом заказчики строительства и его исполнители не могли не знать.

Напомним, что шоссе «Спаское-Вилково» стало первой дорогой в Одесском регионе, которая была полностью реконструирована в этом году.