За нецелевое использование сельскохозяйственного орудия виновному грозит 12 лет за решеткой

Инцидент произошел накануне в селе Стрюково Николаевского района.

Там 62-летний местный житель, находясь в гостях у дочери, во время выяснения отношений несколько раз ударил ее. Пострадавшая вызвала полицию.

А когда полицейские, проведя беседу с дебоширом, собрались уходить, тот внезапно нанес одному из них удар сапкой.

В результате полицейский госпитализирован с рваной резаной раной , а нападавший задержан .Против него начато расследование по статье 345 УК Украины( угроза или совершение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.