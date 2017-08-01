В жуткой аварии на Раскидайловской виновны…коммунальщики?

Во всяком случае, такой точки зрения придерживаются многие местные жители накануне они проведи общественную акцию с целью добиться установлении там светофора.

По словам собравшихся, за короткий отрезок времени на перекрестке Раскидайловской и Ризовской произошло уже четыре ДТП с пострадавшими.

По их мнению, это не в последнюю очередь происходит именно из-за отсутствия там светофорного объекта.

Поэтому, если в ближайшее время он там не появится, люди намерены перекрывать улицу.

Напомним. что накануне внедорожник «Хюндай» протаранил там пассажирский микроавтобус «Мерседес» . В результате пять пассажиров получили травмы, а кроме того, едва не погибли три девушки, переходившие в этот момент проезжую часть.