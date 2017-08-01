В Одессе мотоциклист врезался в микроавтобус

Этой ночью в Одессе произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Авария произошла около 4:00 на проспекте Добровольского. Там мотоцикл «Kawasaki» влетел в микроавтобус. От удара двухколесное транспортное средство откинуло на автомобиль «Opel».

В результате столкновения пострадал мотоциклист, ему потребовалась медицинская помощь. Потерпевшего доставили в больницу.

«На место дорожной аварии вызвали следователя для составления необходимых материалов.

Обстоятельства дорожных происшествий будут выясняться в ходе следствия», — говорится в сообщении.