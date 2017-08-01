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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе мотоциклист врезался в микроавтобус

Категория: Новости

 Этой ночью в Одессе произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы. 

Авария произошла около 4:00 на проспекте Добровольского. Там мотоцикл «Kawasaki» влетел в микроавтобус. От удара двухколесное транспортное средство откинуло на автомобиль «Opel».

В результате столкновения пострадал мотоциклист, ему потребовалась медицинская помощь. Потерпевшего доставили в больницу.

«На место дорожной аварии вызвали следователя для составления необходимых материалов.

Обстоятельства дорожных происшествий будут выясняться в ходе следствия», — говорится в сообщении.



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