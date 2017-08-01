Возле Аккерманской крепости построят яхт-клуб и отели

Депутаты Белгород-Днестровского горсовета внесли изменения в генеральный план города.

На сессии 28 июля вместе с генпланом депутаты утвердили план зонирования территории. При этом областная администрация настаивала на доработке проекта и включении в состав градостроительной документации историко–архитектурного опорного плана, но её замечания проигнорировали.

За корректировку «градостроительной конституции» проголосовал 21 депутат, 8 не голосовали.

Прямо под стенами башни на берегу Днестровского лимана возведут яхт-клуб с причалом для пассажирских теплоходов, которые свяжут город с Одессой и Затокой. От яхт-клуба в сторону порта построят набережную. Напротив главных ворот крепости возведут отельный комплекс, ещё один отель будет с южной стороны, а к юго–западу от памятника разместится торгово–развлекательный комплекс.

Серьёзные изменения ожидают и другие районы города. Так, заболоченную территорию на северо–западе Аккермана хотят превратить во «внутригородскую ландшафтно–рекрационную зону». Плавни частично осушат, сформируют несколько прудов и создадут инфраструктуру для отдыхающих. Там появится аквапарк, спортивные и детские площадки, пляж, причалы для небольших яхт, лодок и катамаранов, торговые МАФы.

Существующую свалку бытовых отходов на улице Карла Маркса ликвидируют и создадут на её месте мусоросортировочную станцию.

В юго–восточной части города, возле порта, разобьют парк площадью 35 гектаров, к которому будет вести Аккерманский проспект. Существующий мотодром сохранится.

На территории Бритовского сельсовета разместят новое кладбище площадью 12,7 га.

В южной части города построят новую объездную дорогу, возле которой планируют разместить вертолетную площадку «для экстренных служб».

Ещё аккерманские власти хотят построить три туннеля в местах пересечения автомобильных дорог и железнодорожных линий. А Шабскую улицу продлят до собственно Шабо — это будет вторая дорога в этот посёлок.