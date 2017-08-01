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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Почтовая компания попалась на контрабанде

Категория: Новости

Почтовая компания попалась на контрабанде

Сотрудники правоохранительных органов оперативного подраздела Госпограничной службы в Украине выявили и изъяли 13 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

26 ящиков табачных изделий канадского и швейцарского производства находились на складском помещении одной из логистических компаний почтовых перевозок.  При этом правоохранители провели обыск в соответствии с решением Приморского районного суда Одессы в рамках уголовного производства по ст. 204 УК Украины Незаконное производство, сохранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

По предварительным данным экспертов, общая сумма контрабандного курева составляет 325 тыс. грн.



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