В Одессе задержали женщину, которая подозревается в заказе убийства знакомой ее мужа.

Об этом вчера, 27 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры в Одесской области.

По словам пресс-службы ведомства, в июне 2017 года подозреваемая разыскала соучастника-исполнителя будущего преступления и договорилась с ним об убийстве подруги ее мужа.

После того, как ревнивая жена заплатила «киллеру», она была уверена, что ее план реализуется.

Тем не менее, преступление удалось предупредить и инсценировать на завершающей стадии.

По данному факту открыто уголовное производство по статье покушения на убийство.