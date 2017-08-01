В Одесском регионе ведется расследование по факту нанесения телесных повреждений полицейскому. Преступление совершено в селе Стрюково. Пострадал 34-летний мужчина. Об этом сообщили в областном управлении полиции. Сотрудник ведомства прибыл по вызову 28-летней местной жительницы. Та пожаловалась, что пришедший к ней домой 62-летний отец в ходе ссоры несколько раз ударил дочь рукой по лицу. Следственно-оперативная группа установила, что мужчина пьян. «Его противоправные действия были прекращены, проведена профилактическая работа», – рассказали в полиции. Но когда стражи порядка выходили из дома, тот внезапно выскочил из-за гаража и ударил полицейского садовой тяпкой, нанеся резаную рану предплечья. За эту выходку мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.



