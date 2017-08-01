Противопожарная ситуация на побережье взята под жесткий контроль городскими властями

С сегодняшнего дня приступила к работе комиссия городского исполкома, которая призвана проверить и проконтролировать соблюдение правил противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей в курортной зоне.

Решение о создании такой комиссии было принято на недавнем заседании исполкрома.

В комиссию вошли представители горсовета, ГСЧС, правоохранительных органов и коммунальных служб.

Причиной создания этой комиссии стала череда пожаров в развлекательныхзаведениях по всему одесскому побережью.

Отметим, что поскольку Кабмин запретил проведение строго ведомственных проверок соблюдения противопожарных норм в ресторанах и кафе и клубах, возложив всю ответственность за это на администрацию заведений.

Поэтому проведения соответствующих проверок , по сути, могут осуществлять только органы местного самоуправления.

Именно этим и объясняется необходимость создания такой комплексной комиссии.