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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Противопожарная ситуация на побережье взята под жесткий контроль городскими властями

Категория: Новости


С сегодняшнего дня приступила к работе комиссия городского исполкома, которая призвана проверить и проконтролировать соблюдение правил противопожарной безопасности в местах массового  пребывания людей в курортной зоне.

Решение о создании такой комиссии было принято на недавнем заседании исполкрома.

В комиссию вошли представители горсовета, ГСЧС, правоохранительных органов и коммунальных служб.

Причиной создания этой комиссии стала череда пожаров в развлекательныхзаведениях по всему одесскому побережью.

Отметим, что поскольку Кабмин запретил проведение строго ведомственных проверок соблюдения противопожарных норм в ресторанах и кафе и клубах, возложив всю ответственность за это на  администрацию заведений.

Поэтому проведения соответствующих проверок , по сути, могут осуществлять только органы местного самоуправления.

Именно этим и объясняется необходимость создания такой комплексной комиссии.

 



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