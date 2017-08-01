В Одессе поймали грабителя

Сегодня, 3 августа, примерно в 13:00 сотрудникам патрульной полиции сообщили об ограблении в Суворовском районе.

Данную информацию обнародовала пресс-служба ведомства, передает «Одесский паблик».

Заявительница рассказала прибывшим на место происшествия правоохранителям, что на улице Бадаева к ней подошел неизвестный, сорвал с ее шеи золотую цепочку, а после сбежал.

Женщина предоставила детальное описание примет злоумышленника, после чего правоохранители пригласили ее в патрульный автомобиль и приступили к поискам.

Во время обследования прилегающей территории полицейские задержали подозреваемого. Заявительница опознала обидчика.

В конечном итоге задержанного передали следователям.



