В память о погибших моряках

30 июля ветераны-подводники вышли в море почтить память своих собратьев, военных моряков и подводников. Отчалив, катер первым делом взял курс на траверс к памятнику Неизвестному матросу, чтобы возложить цветы и помянуть минутой молчания всех не вернувшихся из моря. Каждый из них не понаслышке знаком с жизнью экипажей, каждый побывал в экстремальных ситуациях на той страшной грани между жизнью и смертью, где все решают секунды. Ведь любое судно – это большой механизм, в котором возможны сбои. И они случаются, эти сбои, и тогда все решает время, смекалка и слаженность экипажа. Все они знают, как радостно бывает увидеть небо, вернувшись с погружения.

Пережив непростые времена, Черноморский флот был крещен огнем многих войн и битв. На протяжении веков храбрость и стойкость наших моряков закалялись в боях. На море и суше оттачивалось их ратное мастерство, укреплялись традиции уникального морского братства. Флот и преданность Отечеству – неразделимы. Морское дело – это выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии, тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы Отечеству.

Друзья, мы выходим в море в этот день затем, чтобы помянуть наших друзей и предшественников, по морской традиции возложить цветы на воду, которая приняла тела многих из них. Наш праздник – вне политики, и вне всяких междоусобных процессов. Ведь политика пройдет, а память – она останется. На подводной лодке или все выживают, или все погибают. Друзья, давайте объединимся ради того, чтобы помочь друг другу выжить! – такими словами приветствовал собравшихся председатель объединения ветеранов-подводников Одессы и Одесской области им. Н.А.Лунина Владимир Белоусюк.

Объединение ветеранов-подводников Одессы и Одесской области – одна из самых сильных и авторитетных организаций. В ней насчитывается более 500 членов. Традиционно ветераны отмечают вместе праздники и памятные даты вместе. Уже на протяжении многих лет объединение активно поддерживает Украинская морская партия Сергея Кивалова.