Региональный штаб по подготовке к отопительному сезону в Одесской области в ближайшее время рассмотрит вопрос альтернативных источников топлива.

Об этом говорилось во время селекторного совещания с председателями райгосадминистраций под председательством Александра Терещука.

Дело в том, что антрацитовый уголь в районы области не поставляется, а при переходе на электрическое отопление могут не выдержать сети. По словам Терещука, проблему необходимо решать как можно быстрее — до отопительного сезона осталось совсем немного времени.

«В ближайшее время мы проведем заседание штаба, на котором рассмотрим вопрос альтернативных источников топлива. Я прошу руководителей районов подготовить на рассмотрение свои предложения», — подчеркнул заместитель главы ОГА Александр Терещук.

На сегодняшний день Одесчина готова к отопительному сезону на 50%, в некоторых районах необходимо улучшить показатели. В общем, подготовка идет согласно плану.