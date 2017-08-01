Под Одессой нашли новорожденного ребенка в пакете

Вечером 3 августа в Раздельнянский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он нашел в недостроенном доме пакет с младенцем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

На место происшествия выехали правоохранители и врачи, которые немедленно доставили ребенка в медицинское учреждение. По предварительным выводам медиков было установлено, что мальчик родился несколькими часами ранее, о чем свидетельствовало наличие пуповины.

Правоохранители установили личность роженицы. Ею оказались 36-летняя местная жительница. Также установлено, что у женщины уже есть трое малолетних детей. "В поле зрения правоохранителей семья не попадала и на учете не состояла", - добавили в полиции.

Сейчас полицейскими устанавливаются обстоятельства и причины, которые подтолкнули женщину к совершению такого поступка, после чего будет принято процессуальное решение.

Малыш находится под наблюдением врачей. По заключению медиков, угроз его жизни и здоровью нет.